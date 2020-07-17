Собянин сделал прогноз по восстановлению экономики

Экономика столицы сможет вернуться к докризисному положению дел в течение полугода - это касается всех сфер, включая бизнес и формирование бюджета. Об этом журналистам заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Огромное количество предприятий сегодня находится в тяжелой ситуации, но в целом мы видим, как ситуация выправляется, - цитирует градоначальника агентство городских новостей "Москва". - И я уверен, что, если не будет ничего радикального, в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики, бюджета и всей сферы".

Мэр добавил, что обороты малого и среднего бизнеса в этом году в целом примерно соответствуют прошлогодним показателям. В то же время спровоцированный пандемией коронавируса кризис оказался для города более тяжелым, чем любой нефтяной кризис, сказал Собянин.

Пережить его столице позволяет накопленный запас прочности экономики. В то же время городской бюджет в этом году недополучит от 500 до 600 миллиардов рублей, считает мэр. Ранее, напомним, Собянин рассказал о том, что для восстановления экономики Москва использует резервный фонд.