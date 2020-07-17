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17.07.2020 23:02
Рубрика: Спорт

"Спартак" стал победителем чемпионата Москвы

Текст: Максим Домчев
По итогам нынешнего чемпионата России по футболу московский "Спартак" стал сильнейшим клубом столицы.
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Андре Шюррле после ухода из "Спартака" объявил о завершении карьеры

Москву в РПЛ представляли четыре клуба - "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо". Неофициальный чемпионат столицы разыгрался по сумме матчей между ними. Лучший результат показали красно-белых, набравшие 11 очков. Второе место у динамовцев - 8 очков. А находящиеся в верхней части таблицы РПЛ ЦСКА и "Локомотив" набрали по семь очков.

"Спартак" уже отреагировал на это сообщением в Twitter. "Москва - красно-белая! Во всех московских матчах этого сезона "Спартак" набрал наибольшее количество очков!" - говорится в сообщении.

Любопытно, что "Спартак" при этом - худшая из московских команд в таблице чемпионата России после 29 туров. Команда находится на девятой строчке. "Динамо" идёт на шестом месте, ЦСКА - на четвертом, а "Локомотив" - на втором.

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Чемпионат России по футболу 2019/2020

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