"Спартак" стал победителем чемпионата Москвы

Москву в РПЛ представляли четыре клуба - "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо". Неофициальный чемпионат столицы разыгрался по сумме матчей между ними. Лучший результат показали красно-белых, набравшие 11 очков. Второе место у динамовцев - 8 очков. А находящиеся в верхней части таблицы РПЛ ЦСКА и "Локомотив" набрали по семь очков.
"Спартак" уже отреагировал на это сообщением в Twitter. "Москва - красно-белая! Во всех московских матчах этого сезона "Спартак" набрал наибольшее количество очков!" - говорится в сообщении.
Любопытно, что "Спартак" при этом - худшая из московских команд в таблице чемпионата России после 29 туров. Команда находится на девятой строчке. "Динамо" идёт на шестом месте, ЦСКА - на четвертом, а "Локомотив" - на втором.
🔴⚪️ Москва — красно-белая!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 17, 2020
Во всех московских матчах этого сезона «Спартак» набрал наибольшее количество очков! pic.twitter.com/A5qEAjaw9Q