"Спартак" стал победителем чемпионата Москвы

По итогам нынешнего чемпионата России по футболу московский "Спартак" стал сильнейшим клубом столицы.

Москву в РПЛ представляли четыре клуба - "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо". Неофициальный чемпионат столицы разыгрался по сумме матчей между ними. Лучший результат показали красно-белых, набравшие 11 очков. Второе место у динамовцев - 8 очков. А находящиеся в верхней части таблицы РПЛ ЦСКА и "Локомотив" набрали по семь очков.

"Спартак" уже отреагировал на это сообщением в Twitter. "Москва - красно-белая! Во всех московских матчах этого сезона "Спартак" набрал наибольшее количество очков!" - говорится в сообщении.

Любопытно, что "Спартак" при этом - худшая из московских команд в таблице чемпионата России после 29 туров. Команда находится на девятой строчке. "Динамо" идёт на шестом месте, ЦСКА - на четвертом, а "Локомотив" - на втором.