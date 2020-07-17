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17.07.2020 07:00
Рубрика: Власть

Строительство Юго-Восточной хорды не принесет москвичам экологических проблем

Текст: Александр Мелешенко
В Москве начинается строительство участка Юго-Восточной хорды, вокруг которого было сломано немало копий - строители уже сегодня могут приступить к работам рядом с Московским заводом полиметаллов. Там, на берегу Москвы-реки, более полувека назад были сделаны радиационные захоронения. Проект стройки на их месте очень беспокоил экологов и местных жителей, поэтому городские власти решили провести тщательное обследование и реабилитацию территории, чтобы снять все вопросы.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

О результатах этой работы журналистам вчера рассказали ученые и строители. Заведующий отделением Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН) Сергей Красноперов напомнил, что с просьбой разобраться в ситуации к ним еще в конце прошлого года обратились жители района Москворечье-Сабурово, где и пройдет хорда. "Мы выехали на место и провели детальное обследование, взяли пробы грунта, - рассказал он. - Уже тогда стало ясно, что с точки зрения радиационной безопасности проблем нет - ситуация не острая и не несет рисков. Это показали и измерения, и моделирование. Оценки доз, которые мы получили, были в сотни раз ниже максимальных допустимых уровней".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В то же время загрязненность грунта, пусть и небольшая была подтверждена - она не несла никакой угрозы людям, но все же игнорировать ее не стоило. Поэтому приняли решение о реабилитации территории будущей стройплощадки - за нее взялись специалисты предприятия "Радон", которое среди прочего занимается обезвреживанием радиоактивных отходов. Гендиректор "Радона" Алексей Лужецкий рассказал, что весь загрязненный грунт вывезли на специальный полигон предприятия. При этом на стройплощадке хорды остался стационарный пост радиационного контроля и другое оборудование, которое позволит следить за экологической обстановкой на протяжении всего строительства. Итоги работы "Радона" по реабилитации территории проверили как специалисты Роспотребнадзора, так и ИБРАЭ РАН - они подтвердили, что площадка полностью безопасна и соответствует всем нормам.

По словам директора ГКУ Москвы "Управление дорожно-мостового строительства" Василия Десяткова, очищенная стройплощадка передана генподрядчику и там можно начинать работы. "Более того, генподрядчик подписал контракт с "Радоном", в соответствии с которым весь период строительства будет вестись мониторинг, - подчеркнул он. - Ни один кубометр земли не будет вывозиться без соответствующего контроля".

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
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Непосредственно на проблемном участке будет строиться не просто дорога, а эстакада и мост через Москву-реку, поскольку радиационный могильник был сделан в 1940-1960 годы на берегу реки. Под опоры эстакады будут вбиты сваи на глубину 28 метров. Весь грунт, который извлекут в процессе бурения, проверят специалисты "Радона", заверил Десятков.

Напомню, ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал "РГ", что строительство трех хорд и рокады, которые замкнутся в кольцо, планируется завершить в 2023 году. Этот проект улучшит транспортную ситуацию практически на всей территории Москвы, взяв на себя нагрузку со многих существующих перегруженных магистралей. Одна только Юго-Восточная хорда протянется на 36 км и соединит 22 района с населением около 2,5 млн человек. Альтернатив хорде, позволяющих улучшить дорожную ситуацию между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе, просто нет.

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