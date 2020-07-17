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17.07.2020 11:23
Рубрика: Экономика

В Москве для восстановления экономики используют резервный фонд

Текст: Александр Мелешенко

В Москве для восстановления и стабилизации экономики используют средства резервного фонда - они помогут преодолеть последствия пандемии коронавируса, которая затронула практически все сферы жизни. Об этом в интервью KP.RU заявил мэр Сергей Собянин.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Мы все эти годы создавали запас прочности, - отметил градоначальник. - У нас же нет резервного какого-то громадного фонда. Он есть, но достаточно небольшой, нет фонда национального благосостояния, нет своего Центрального банка: нам никто просто так ничего не даст, поэтому мы все равно создавали резерв".

Мэр напомнил, что из-за коронавируса были практически остановлены многие секторы экономики - закрылись гостиницы, кафе и рестораны, многие промышленные предприятия, стройки. Все это не могло не сказаться как на каждом москвиче, так и на экономике города в целом.

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