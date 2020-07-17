В Орловской области завели два дела о расстреле горожан нацистами

Два уголовных дела завели орловские следователи из-за расстрела нацистами мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. На территории населенного пункта Третье Нижнее Долгое Должанского района обнаружили место захоронения жертв из числа мирного населения. Выяснилось, что люди были расстреляны в 1942 году в период оккупации Орловской области немецко-фашистскими захватчиками. В ходе раскопок нашли четыре человеческих скелета, на костных останках которых следы выстрелов.

В Шаблыкинском районе поисковики обнаружили захоронение 14 жертв. Они были расстреляны 20 мая 1942 года в период оккупации деревни Погорельцево немецко-фашистскими захватчиками. И эти злодеяния нацистов подтверждаются показаниями родственников погибших, местных жителей и архивными документами.

Дела завели по статье об убийстве двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. Как сообщили в СУ СКР по региону, "в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Также проверяются сведения, полученные от местных жителей, о причастности к одному из совершенных преступлений финских солдат, которые наравне с немецкими солдатами проявляли жестокость по отношению к мирному населению".

В СУ СКР напомнили, то оккупация Орловской области нацистами в годы Великой Отечественной войны длилась с октября 1941 года по август 1943 года. За это время, по неполным данным, гитлеровцами было убито свыше 80 тысяч мирных жителей - женщин, детей и стариков. Свыше 200 тысяч человек были угнаны на каторгу в Германию.