Восемь человек пострадали в дорожной аварии в Липецкой области

Рейсовый автобус сгорел в Липецкой области после столкновения с "Газелью". Восемь человек пострадали. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС России.

"По предварительным данным в автобусе находилось 39 человек, в том числе один ребенок. ДТП произошло на 375 километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Пострадавшим оказана помощь, три человека доставлены в больницу с легкими травмами. Пассажиров пострадавшего автобуса разместят в гостинице. Районная администрация уже направила транспорт для доставки людей.