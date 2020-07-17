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17.07.2020 00:10
Рубрика: Спорт

Вратарь, выживший после попадания в него молнии, выписан из больницы

Иван Заборовский. Фото: instagram.com/1.zaba.71 Иван Заборовский. Фото: instagram.com/1.zaba.71
Иван Заборовский. Фото: instagram.com/1.zaba.71

16-летний вратарь Иван Заборовский из клуба "Знамя Труда", выступающего в третьей по силе российской футбольной лиге, в ближайшее время надеется вернуться к тренировкам.

Напомним, молния попала в Ивана 5 июля во время тренировки на стадионе в Орехове-Зуеве.

Его спас тренер Антон Басов, который до приезда скорой помощи сделал Заборовскому искусственное дыхание и запустил сердце, сделав непрямой массаж.

Иван на вертолете был доставлен в Люберецкую детскую областную больницу, где находился под наблюдением врачей в ожоговом отделении.

После удара молнии 16-летний российский вратарь попал в реанимацию

Лечащий врач Заборовского сказал, что не может давать комментариев, о том, как шло восстановление пациента, так как против этого родители Ивана. Сами они тоже воздерживаются от общения с журналистами.

Однако генеральный директор "Знамени Труда" Игорь Майоров подтвердил: "Да, Иван выписан из больницы".

Иван, которого поддержажали многие вратари, в том числе, клубов Российской премьер-лиги, надеется, что в ближайшее время вновь сможет тренироваться. 

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