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17.07.2020 20:17
Рубрика: Культура

Затянувшийся театральный антракт первыми прервут "Алые паруса"

Текст: Валерий Кузнецов

Первым крупным театральным проектом, который вернется на сцену после долгой карантинной паузы, станет знаменитый мюзикл Максима Дунаевского "Алые паруса" по мотивам романтической повести Александра Грина. Авторы либретто Михаил Бартенев и Андрей Усачев.

Ярослав Баярунас в роли Меннерса. Фото: Предоставлено пресс-службой спектакля

Спектакль поставлен Светланой Горшковой, хореография Елены Богданович, сценография Ольги Шагалиной.

Богатая пресса спектакля отмечает интересное режиссерское решение популярной истории любви Ассоль и Грея, композитор Алексей Рыбников назвал постановку роскошной, отметил замечательное музыкальное звучание и считает это московское шоу явлением международного класса. Гигантским проектом назвал спектакль его коллега Александр Журбин.

В роли Ассоли предстанут Мария Иващенко, Ольга Ажажа и Мария Паротикова, Грея в разных составах сыграют Ростислав Колпаков, Артем Елисеев и Георгий Колдун, дебютирует в этой роли артист Театра мюзикла Александр Казьмин; впервые в роли Меннерса выступит Ярослав Баярунас, известный по спектаклям Московской оперетты, петербургских театров музыкальной комедии и "Рок-опера". Среди участников предстоящих вечеров такие признанные звезды мюзикла, как Наталья Корецкая, Елена Моисеева, Сергей Ли. Серия спектаклей откроется в Центре культуры и искусства "Меридиан" уже 13 августа.

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