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17.07.2020 07:07
Рубрика: Экономика

Дальневосточная авиакомпания будет создана на базе "Авроры"

Текст: Владимир Таюрский

Дальневосточная авиакомпания будет создана как альянс на базе "Авроры", заявил в пятницу вице-премьер - полпред президента страны в ДФО Юрий Трутнев.

Фото: Инесса Доценко/РГ
Создаваемая дальневосточная авиакомпания получит 20 самолетов SSJ-100

Он сообщил, что авиакомпания для Дальнего Востока будет создаваться как новое предприятие, она будет представлять собой альянс авиаперевозчиков на базе существующей "Авроры".

- Это будет точно новая авиакомпания, но она соберет в себя те ресурсы, которые уже есть, - цитирует Юрия Трутнева ТАСС.

Вице-премьер отметил: о том, оставить ли новой компании название "Аврора" или назвать ее как-то иначе, "еще не думали". При этом он подчеркнул, что "Аврора" "станет, конечно, базовым предприятием".

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