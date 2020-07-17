Экологи оценили ущерб от разлива нефти в Хабаровском крае

По оценке Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, недавняя утечка нефти может серьезно сказаться как на экосистеме, так и на жителях Хабаровского края.

Из прохудившейся трубы вытекло в целом 9 тонн нефти. Утечка произошла в районе 575-го километра нефтепровода "Оха - Комсомольск-на-Амуре".

Нефть попала в три ручья - Безымянный, Кривой, Голый, а также в озеро Голое в 12 километрах от села Верхнетамбовское Комсомольского района. Нефть образует на поверхности воды пленку, нарушающую газообмен, оказывает токсическое воздействие на живые организмы.

"Помимо загрязнения самого озера, авария создает угрозу загрязнения нефтью и производными ее распада реки Амур, что может нанести ущерб экосистемам крупнейшей реки Дальнего Востока России…Загрязнение нефтью может негативно сказаться на кладке икры в Амуре, являющемся местом размножения тихоокеанских лососей - кеты, горбуши и симы. Загрязнение водных объектов создает проблемы для водоснабжения населенных пунктов", - сказано в сообщении экологов.

Следователи сейчас проводят проверку причин аварии.