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17.07.2020 13:25
Рубрика: Общество

Экологи оценили ущерб от разлива нефти в Хабаровском крае

Текст: Тимофей Борисов

По оценке Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, недавняя утечка нефти может серьезно сказаться как на экосистеме, так и на жителях Хабаровского края.

Из прохудившейся трубы вытекло в целом 9 тонн нефти. Утечка произошла в районе 575-го километра нефтепровода "Оха - Комсомольск-на-Амуре".

Фото: iStock
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Нефть попала в три ручья - Безымянный, Кривой, Голый, а также в озеро Голое в 12 километрах от села Верхнетамбовское Комсомольского района. Нефть образует на поверхности воды пленку, нарушающую газообмен, оказывает токсическое воздействие на живые организмы.

"Помимо загрязнения самого озера, авария создает угрозу загрязнения нефтью и производными ее распада реки Амур, что может нанести ущерб экосистемам крупнейшей реки Дальнего Востока России…Загрязнение нефтью может негативно сказаться на кладке икры в Амуре, являющемся местом размножения тихоокеанских лососей - кеты, горбуши и симы. Загрязнение водных объектов создает проблемы для водоснабжения населенных пунктов", - сказано в сообщении экологов.

Следователи сейчас проводят проверку причин аварии.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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