ФСБ опубликовала видео задержания предполагаемого террориста в Хабаровске

Опубликовано видео задержания предполагаемого террориста в Хабаровске. Судя по кадрам, сотрудники спецназа ФСБ задержали его в одном из жилых дворов города. Двое оперативников в полевой форме подбегают к белой иномарке и вытаскивают из нее водителя. Через мгновенье мужчину заковывают в наручники и вытаскивают из машины камуфлированный рюкзак. После чего в присутствии понятых достают его содержимое - охотничий нож и несколько бутылок с зажигательной смесью, готовых к применению. Также был найден флаг террористической организации.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, задержанный - выходец одной из Центральноазиатских республик 1988 года рождения - планировал по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей. В дальнейшем преступник планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.