Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,4 километра

Пепловый выброс произошел на курильском вулкане Эбеко (остров Парамушир) сегодня днем.

"Высота пеплового выброса составила до 2,4 километра над уровнем моря", - сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Пепловый шлейф растянулся на три километра к северу от исполина. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.