Марат Хуснуллин: Необходимо ускорить строительство третьего моста в Улан-Удэ

Во время поездки по Сибири вице-премьер правительств РФ Марви Хуснуллин среди других строек Улан-Удэ проинспектировал и ход строительства третьего моста через Уду. По его мнению стройку надо ускорить:

- Стоимость проекта, конечно, большая - 7,5 млрд рублей. Будем вместе с республиканскими властями изыскивать средства на его строительство. Мост нужен, без него городу тяжело развиваться. Поэтому нужно ускорить вопрос освобождения территории, подготовить площадку, будем рассматривать варианты финансирования, надо строить как можно быстрее, поскольку транспортная обстановка в городе меняется не в лучшую сторону. Я считаю, что это реально, так как компания, которая выиграла конкурс, абсолютно работоспособная, имеет необходимый опыт.

Далее вице-премьер отметил, что в Бурятии ведется активное строительство дорог. Федеральный бюджет это поддержит, выделив дополнительно 300 млн рублей:

- Правительство РФ вчера приняло постановление о выделении дополнительных денежных средств.

Напомню, сооружение третьего моста в Улан-Удэ началось 14 апреля 2020 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Мост позволит разгрузить транспортный поток центральной части города и напрямую свяжет между собой Октябрьский и Железнодорожный районы, избавив их жителей от заторов.

В Советском районе построят развязку, которая соединит его с поселком Лазо. Еще одна развязка появится в Железнодорожном районе за железной дорогой. Непосредственного пересечения с железнодорожными путями не будет: появится автодорожный тоннель, который выйдет прямо на Третью транспортную улицу. Для удобства движения в этом месте построят путепровод. С одной стороны расположится дорога на Элеватор, с другой - на Кирзавод. Все это позволит "разгрузить" центр столицы Бурятии и две существующие переправы через Уду - по улице Бабушкина и на проспекте Автомобилистов. По оценкам экспертов, новый мост разгрузит транспортный поток центра Улан-Удэ на 30%.