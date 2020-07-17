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17.07.2020 11:20
Рубрика: Экономика

Марату Хуснуллину представили планы развития Улан-Удэ

Текст: Любовь Проценко

Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин во время поездки в Сибирь осмотрел комплексную застройку юго-западной и юго-восточной частей столицы Бурятии - Улан-Удэ. Это историческая часть города, где планируется строительство дамбы на реках Селенга и Уда.

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Оценил вице-премьер и перспективы развития жилищного строительства в городе. На встрече с крупнейшими застройщиками города поинтересовался, что именно мешает им наращивать его темпы жилищного строительства. Услышал, что прежде всего - зарегулированность отрасли. В частности, в республике действует самое жесткое экологическое законодательство в сфере экологии и прохождение всех экспертиз усложняет и удорожает стройку. Сказывается и дефицит кадров. На что Хуснуллин сообщил, что правительство всерьез занимается усовершенствованием законодательной базы в сфере градостроительной политики:

- Недавно три тысячи строительных норм были пересмотрены, и теперь они носят рекомендательный характер. Городу дана возможность самому решать, сколько на придомовой территории должно быть парковочных мест, сколько отводить под озеленение.

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Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал вице-премьеру о застройке юго-восточной и юго-западной частей города, отметив, что еще несколько лет назад на этом месте был лесной массив, а сейчас построены школа, 5 детсадов, много жилых домов.

- Благодаря инвестору сразу появился интерес к строительству. Сейчас ведется строительство дороги по программе "Стимул" от 102 до 118 кварталов, реконструкция теплосетей на 500 миллионов рублей с одновременным увеличением диаметра пропускных труб. По программе "Чистая вода" строится однонасосная станция для водоснабжения района. Это позволяет инвесторам осваивать и новые участки для возведения многоквартирных домов. Проблема лишь в том, что не хватает инженерной инфраструктуры.

По мнению мэра для дальнейшего развития этого микрорайона необходима поддержка из федерального бюджета в размере 4,6 млрд рублей. Для подачи заявки на ее получение в качестве дополнительного софинансирования сформирован пакет документов в адрес Минстроя РФ. На что Хуснуллин заверил, что этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. В то же время он порекомендовал городским властям сделать упор на застройку центра Улан-Удэ:

- Это должно стать одной из приоритетных задач. Вообще столица Бурятии растянута очень сильно и это накладывает дополнительные расходы по многим параметрам. Если так посчитать, то Улан-Удэ занимает пол-Москвы.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Ознакомился вице-премьер также с планами строительства домостроительного комбината, проект которого предполагает поточное изготовление материалов для строительства многоквартирных домов и дорожной сети. Эту инициативу Хуснуллин поддержал, отметив, что ДСК - перспективный проект для развития жилищного фонда не только Улан-Удэ, но и Бурятии в целом:

- Считаю, что Бурятии нужно увеличивать объемы строительства. Наличие такого комбината, безусловно, будет большим позитивным фактором. Со стороны федерального бюджета будем помогать в развитии инженерных сетей, дорог, социальной инфраструктуры. Городские власти вместе с руководством региона подали документы на включение Бурятии в программу "Стимул". У республики есть все шансы получить поддержку федерального бюджета. Это будет главная поддержка для развития всех застройщиков в городе. Жители же получат большее количество благоустроенного качественного жилья. В целом жилье, которое я увидел, неплохое, можно продолжать развивать застройку и дальше, в том числе и многоэтажными домами, - подчеркнул вице-премьер правительства РФ.

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