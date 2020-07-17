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17.07.2020 10:58
Рубрика: Общество

На Сахалине из-за ДТП в реку попало шесть "кубов" нефтепродуктов

Текст: Юлия Гарднер
Фото: РОО "Экологическая вахта Сахалина" Фото: РОО "Экологическая вахта Сахалина"
Фото: РОО "Экологическая вахта Сахалина"

На Сахалине в реку Пиленга Смирныховского района вылилось около шести кубометров нефтепродуктов. Это произошло 16 июля из-за ДТП с бензовозом.

Автоцистерна сошла с дороги под откос и упала в протекающую рядом ценную лососевую реку, которая впадает в Охотское море. Водитель успел выпрыгнуть и не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю
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Известно, что бензовоз по накладной перевозил десять тысяч литров бензина марки АИ-92.

- На почве присутствуют следы разлива нефтепродуктов, на поверхности реки ниже по течению от места аварии наблюдается обильная пленка нефтепродуктов, стоит сильный запах, - рассказал "РГ" руководитель РОО "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

По его данным, сообщение о ЧП было передано местными жителями в региональное ГУ МЧС вечером 16 июля. Однако работы по ликвидации загрязнения, по словам Лисицына, не организованы до сих пор.

Согласно сообщению ЦУКС сахалинского ГУ МЧС, сейчас идет обследование реки, уточняются параметры разлива. Производится откачка оставшегося бензина из танков цистерны, визуально утечка не наблюдается.

Органы рыбоохраны определяют ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам.

- В реке Пиленга, как и во всех реках восточного побережья Сахалина, уже начался ход горбуши на нерест, в прибрежной части Охотского моря здесь началась горбушевая путина, - отмечает Дмитрий Лисицын.

В регионах Общество Экология Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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