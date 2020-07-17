Пропавший на Сахалине турист найден мертвым

Турист, пропавший в районе бухты Тихой на Сахалине, найден мертвым.

34-летний житель Южно-Сахалинска вместе с группой туристов проходил участок горной местности 5 июля. Он немного отстал от остальных - с тех пор его не видели. В поисках участвовали полицейские, сотрудники областного ГУ МЧС и волонтеры.

Тело обнаружили 16 июля на берегу бухты Тихая в Макаровском районе.

"Для определения причины смерти мужчины, следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, которую проведет эксперт отделения ГБУЗ "Сахалинский областной центр судебно-медицинской экспертизы", - сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По факту гибели туриста проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет.