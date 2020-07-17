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17.07.2020 06:36
Рубрика: Происшествия

Судоходная компания оштрафована за повреждение пролета Амурского моста

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровске судоходная компания и ее должностные лица привлечены к ответственности за повреждение конструкции железнодорожного моста через Амур.

15 мая капитан судна, буксируя плавучий кран под пролетом моста через реку, не рассчитал надводный высотный габарит груза. Это привело к повреждению мостового перехода.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Во время проверки инцидента прокуратура выяснила, что капитан и компания не получили разрешение на буксировку, у них также не было правоустанавливающих документов на суда и санитарного свидетельства.

"По результатам рассмотрения постановлений Амурским управлением государственного и речного надзора Ространснадзора виновные привлечены к ответственности в виде предупреждений и штрафов. По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба, следственными органами возбуждено уголовное дело", - сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

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