Трутнев поручил Минэнерго быстрее газифицировать Дальний Вотсок

Вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который находится в Приморье с рабочей поездке, поручил Минэнерго активизировать работу по газификации Дальнего Востока, сообщает Интерфакс.

На совещании в приморском городе Артем полпред напомнил, что еще несколько лет назад, когда работа по развитию дальнего Востока только началась, перед энергетиками ставили задачу обеспечить потребителей электроэнергией и газом в необходимом объеме, так, чтобы нехватка ресурсов не влияла на сроки реализации инвестиционных проектов.

"Минэнерго - проводите совещание, разбирайтесь, в чем надо помогать "Газпрому" для того, чтобы проекты, реализуемые на Дальнем Востоке, были обеспечены газом, потому что это уже начинает влиять на сроки реализации инвестиционных проектов. Люди вкладывают деньги, а потом начинают ждать, когда обеспечат энергетику. Это недопустимо", - сказал полпред.

Всего в ДФО реализуется более 2,5 тысяч проектов, и около трети из них - в Приморье.

"И мы постоянно спотыкаемся о вопросы газоснабжения: с переносом срока, с отсутствием объемов. Так нельзя. Мы же должны строить, открывать новые предприятия", - цитирует агентство Юрия Трутнева.