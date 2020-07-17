В Амурской области ввели режим ЧС из-за шквалистого ветра

В Октябрьском районе Амурской области ввели режим ЧС из-за грозового фронта и шквалистого ветра.

По данным МЧС России, в четверг вечером из-за шквалистого ветра с порывами до 27 метров в секунду девять населенных пунктов в этом районе остались без электричества, в четырех населенных пунктах ветром частично сорвало крыши. Подачу энергии удалось быстро восстановить. Информации о пострадавших не поступало. На территории района введен режим функционирования чрезвычайной ситуации.

"Всего пострадало 21 здание, 15 многоквартирных жилых домов и шесть социально-значимых объектов. Шквалистым ветром повалено более 150 деревьев в нескольких населенных пунктах района", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС РФ.

На месте происшествия работают оперативная группа МЧС и аэромобильная группировка, прибывшие из Благовещенска. В ГУ МЧС России по Амурской области развернут оперативный штаб. В ликвидации последствий действия циклона задействованы 84 человека и 20 единиц техники.