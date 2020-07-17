В Хабаровске сотрудники ФСБ пресекли теракт

В Хабаровске задержали уроженца одной из стран ближнего зарубежья, готовившего террористический акт, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Известно, что мужчина 1988 года рождения планировал устроить теракт в местах массового скопления людей.

"У задержанного изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В телефоне найдено видео его "присяги" главарям и переписка с обсуждением планируемого преступления", - отмечается в сообщении.

После совершения задуманного, злоумышленник хотел уехать на Ближний Восток для участия в боевых действиях.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (часть первая статьи 30 и часть первая статьи 205 УК РФ).