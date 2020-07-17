В Хабаровском крае рекомендовали вернуть ограничения из-за COVID-19

Глава управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева рекомендовала оперативному штабу по борьбе с коронавирусом рассмотреть вопрос о возвращении ограничений из-за роста числа заболевших COVID-19.

- В перспективе мы видим рост заболеваемости, и только усиление противоэпидемических мероприятий и, действительно, рассмотрение вопроса на возвращение ограничений, которые действовали в мае-июне. Это ограничение на работу мест массового пребывания, мест отдыха, куда активно стекаются люди, - сказала Зайцева на заседании оперативного штаба, видео с которого предоставила пресс-служба правительства края.

По данным краевого минздрава, за прошедшие сутки в регионе выявлено 119 новых случаев заражения, скончались еще два пациента. Прирост отмечается в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Верхнебуреинском, имени Лазо, Ванинском и Советско-Гаванском районах. Подавляющая часть тех, кому диагностирован коронавирус, - люди трудоспособного возраста от 30 до 60 лет.

Сегодня общий показатель заболеваемости в Хабаровском крае составляет 443,2 случая на 100 тысяч населения. В среднем по Дальнему Востоку отмечается 399,9, а по России- 513 случаев.