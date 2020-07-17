В Приморье гималайский медведь напал на пасечника

В Яковлевском районе Приморья на человека напал гималайский медведь. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, информацию о том, что в приемный покой центральной районной больницы обратился мужчина, пострадавший от нападения дикого животного, передал диспетчер "скорой".

Опросив 31-летнего пострадавшего, полицейские выяснили, что столкновение человека и зверя произошло на пасеке, расположенной в окрестностях села Яковлевка.

Медики диагностировали мужчине закрытый перелом предплечья и повреждение глаза. Сейчас он находится в больнице города Владивостока, угрозы его жизни и здоровью нет.

Искать опасного медведя в Яковлевский район отправилась группа из полицейских и специалистов охотнадзора. О происшествии проинформированы все заинтересованные службы, главы поселений. Сотрудники правоохранительных органов провели профилактические беседы с охотниками и местными жителями, предостерегая их от походов в ту часть леса, где может находиться животное, подчеркнула пресс-служба ведомства.