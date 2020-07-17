В шести регионах открыли уголовные дела из-за качества новых домов

В Фонде содействия реформированию ЖКХ есть специальный реестр, куда заносят все обращения граждан, связанные с качеством жилья для переселения из аварийных домов, рассказал "Российской газете" председатель наблюдательного совета Фонда Сергей Степашин.

Сейчас там находится информация на 244 дома из 59 регионов. "И они будут стоять на нашем контроле до полного устранения нарушений, - обещал Степашин. - Кстати, четыре года назад в реестре было 1130 многоквартирных домов, а в прошлом году - 381 дом".

Сегодня максимальное количество многоквартирных домов на контроле Фонда находится в Амурской области - 22 дома. В Кемеровской области их 12, в Пензенской - 11, в Якутии - 10, а в Московской и Курганской областях - по 9 домов. Чаще всего жалуются на дефекты кровли, отслоение штукатурки на стенах, нарушения в работе системы водоотведения, появление воды в подвальных помещениях.

За этот брак штрафуют. По 100 тысяч рублей за каждый многоквартирный дом. "За последние четыре года штрафы выписаны 28 регионам по 122 многоквартирным домам", - уточнил Степашин.

- Сергей Вадимович, но это не такие уж и большие штрафы. Разве они помогают?

Сергей Степашин: Раз жалоб на качество становится меньше, значит помогают. А для тех, на кого они не действуют, у нас есть другие варианты. Например, Фонд может принять решение о возврате части финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилья. Карелии пришлось вернуть 500 тысяч рублей за то, что в проблемном доме уже после штрафа не были устранены строительные дефекты.

К тому же в прошлом году в 45 регионах прокуроры внесли 273 представления об устранении нарушений, а в 15 регионах расследовали 18 уголовных дел.

В первом полугодии этого года в 27 регионах внесены 143 представления. И 15 уголовных дел открыты в шести регионах: в Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Калужской, Курганской и Пензенской областях.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте в ближайшем номере "РГ-Неделя".