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17.07.2020 06:00
Рубрика: Экономика

В шести регионах открыли уголовные дела из-за качества новых домов

Текст: Татьяна Панина
В Фонде содействия реформированию ЖКХ есть специальный реестр, куда заносят все обращения граждан, связанные с качеством жилья для переселения из аварийных домов, рассказал "Российской газете" председатель наблюдательного совета Фонда Сергей Степашин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас там находится информация на 244 дома из 59 регионов. "И они будут стоять на нашем контроле до полного устранения нарушений, - обещал Степашин. - Кстати, четыре года назад в реестре было 1130 многоквартирных домов, а в прошлом году - 381 дом".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Сегодня максимальное количество многоквартирных домов на контроле Фонда находится в Амурской области - 22 дома. В Кемеровской области их 12, в Пензенской - 11, в Якутии - 10, а в Московской и Курганской областях - по 9 домов. Чаще всего жалуются на дефекты кровли, отслоение штукатурки на стенах, нарушения в работе системы водоотведения, появление воды в подвальных помещениях.

За этот брак штрафуют. По 100 тысяч рублей за каждый многоквартирный дом. "За последние четыре года штрафы выписаны 28 регионам по 122 многоквартирным домам", - уточнил Степашин.

- Сергей Вадимович, но это не такие уж и большие штрафы. Разве они помогают?

Сергей Степашин: Раз жалоб на качество становится меньше, значит помогают. А для тех, на кого они не действуют, у нас есть другие варианты. Например, Фонд может принять решение о возврате части финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилья. Карелии пришлось вернуть 500 тысяч рублей за то, что в проблемном доме уже после штрафа не были устранены строительные дефекты.

К тому же в прошлом году в 45 регионах прокуроры внесли 273 представления об устранении нарушений, а в 15 регионах расследовали 18 уголовных дел.

В первом полугодии этого года в 27 регионах внесены 143 представления. И 15 уголовных дел открыты в шести регионах: в Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Калужской, Курганской и Пензенской областях.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте в ближайшем номере "РГ-Неделя".

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