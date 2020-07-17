В Забайкалье медсестру наказали за допуск депутатов в моностационар

В Забайкальском крае медсестру оштрафовали за то, что она пропустила в коронавирусный стационар депутатов местного Заксобрания и религиозного деятеля.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Могойтуйского районного суда, женщина также не зарегистрировала их - не записала имена, фамилии и отчества, место работы.

Медсестра вину не отрицала, но объясняла, что в момент прихода посетителей отлучалась за одноразовыми халатами, тапочками, перчатками, бахилами и масками. Пока ее не было, посторонних пустил в стационар уборщик служебных помещений.

За нарушение санитарных требований суд оштрафовал женщину на 7500 рублей.