Новости

Трутнев поручил Минэнерго быстрее газифицировать Дальний Вотсок 07:31
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,4 километра 07:30
British Airways полностью откажется от парка реактивных самолетов Boeing 07:28
Эксперт: Российские регионы прошли пик эпидемии коронавируса 07:14
Дальневосточная авиакомпания будет создана на базе "Авроры" 07:07
Два миллиона человек заболели коронавирусом в Бразилии 06:44
Судоходная компания оштрафована за повреждение пролета Амурского моста 06:36
Во Владивостоке микрокредитную компанию наказали за угрозы должнице 06:16
В Гонконге саперы обезвредили авиабомбу времен войны 06:00
Пропавший на Сахалине турист найден мертвым 05:59
В Приморье в ВДЦ "Океан" открылась первая после перерыва смена 05:17
"Хабаровского маньяка" направят на психологическую экспертизу в Москву 05:17
Восемь человек пострадали в дорожной аварии в Липецкой области 04:56
В Самаре загорелся жилой дом 04:43
В Пентагоне дали пояснения по поводу "супер-пупер" ракеты Трампа 04:24
В Приморье гималайский медведь напал на пасечника 04:23
Эксперты подтвердили принадлежность найденных останков детям Николая II 03:32
Месси раскритиковал "Барселону" и предрек ей вылет из Лиги чемпионов 03:00
"Барселона" поздравила "Реал" с чемпионством 02:25
В США из-за коронавируса некому отслеживать комаров-переносчиков инфекций 02:14
На борту десантного корабля Bonhomme Richard справились с пожаром 02:01
Twitter проверит аккаунты со сменой пароля за последний месяц 01:43
Иностранцы смогут кричать в Исландии, даже не приезжая в эту страну 00:33
Вратарь, выживший после попадания в него молнии, выписан из больницы 00:10
Жителей Можайска предупредили о возможной эвакуации 16.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
17.07.2020 06:16
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке микрокредитную компанию наказали за угрозы должнице

Текст: Анна Бондаренко

Фрунзенский районный суд Владивостока рассмотрел административное дело в отношении ООО "МКК "Кредиттер". Компанию наказали штрафом за слишком рьяное "выбивание" долга.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСПП, к приставам поступило обращение жительницы Владивостока, в котором говорилось о давлении со стороны микрокредитной организации, в которой она взяла займ.

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
Кабмин защитит россиян от давления кредитных организаций и коллекторов

Судебные приставы провели административное расследование и выяснили, что, пытаясь взыскать задолженность, организация оказывала на женщину и ее коллег психологическое давление, превысив при этом в несколько раз допустимое количество телефонных переговоров и нарушив порядок взаимодействия с третьими лицами. Кроме того, специалист отдела взыскания компании угрожал заемщице уголовным преследованием.

Таким образом, отмечает пресс-служба ведомства, недобросовестный взыскатель нарушил сразу несколько норм Федерального закона от № 230 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Был составлен протокол об административном правонарушении по соответствующей статье КоАП РФ. Рассмотрев дело, суд назначил микрокредитной организации штраф 80 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Путин назвал главную задачу экономической политики
Собянин: Смертность от COVID-19 скрыть нельзя
Граждан, прилетающих из-за границы, обязали сдавать тест на COVID-19
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона
В России с 1 августа повысятся цены на газ
Верховный суд разъяснил, можно ли парковаться в тупике
Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты