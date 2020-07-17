Во Владивостоке микрокредитную компанию наказали за угрозы должнице

Фрунзенский районный суд Владивостока рассмотрел административное дело в отношении ООО "МКК "Кредиттер". Компанию наказали штрафом за слишком рьяное "выбивание" долга.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСПП, к приставам поступило обращение жительницы Владивостока, в котором говорилось о давлении со стороны микрокредитной организации, в которой она взяла займ.

Судебные приставы провели административное расследование и выяснили, что, пытаясь взыскать задолженность, организация оказывала на женщину и ее коллег психологическое давление, превысив при этом в несколько раз допустимое количество телефонных переговоров и нарушив порядок взаимодействия с третьими лицами. Кроме того, специалист отдела взыскания компании угрожал заемщице уголовным преследованием.

Таким образом, отмечает пресс-служба ведомства, недобросовестный взыскатель нарушил сразу несколько норм Федерального закона от № 230 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Был составлен протокол об административном правонарушении по соответствующей статье КоАП РФ. Рассмотрев дело, суд назначил микрокредитной организации штраф 80 тысяч рублей.