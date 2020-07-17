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17.07.2020 14:05
Рубрика: Происшествия

Экс-министр экологии Татарстана арестован по делу о заказном убийстве

Текст: Яна Шамаева

Бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарстана и экс-главу Буинского района республики Агляма Садретдинова арестовали. Такое решение принял Советский районный суд Казани, сообщает ТАСС.

Под стражей он будет находиться до 29 июля этого года, пока идет предварительное следствие.

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На сайте Следственного управления СК России по республике сообщается, что в 2003 году он, занимая должность главы Буинского района, организовал убийство местного жителя. Причиной стала активная гражданская позиция потерпевшего и его обращения с жалобами на работу Садретдинова в различные инстанции и ведомства. Для совершения убийства он обратился к членам преступного сообщества "Квартала" в Казани и заплатил за это 180 тысяч рублей.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 33, пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК России "Организация убийства". В 2010 году исполнителей и посредников этого преступления Верховный суд Татарстана приговорил к значительным срокам лишения свободы.

Садретдинов был главой администрации Буинского района с 1998 года. С 2000 по 2004 - депутат Госсовета Татарстана второго созыва. С 2006 по 2007 - глава Буинского района. С июня 2007 по ноябрь 2010 занимал должность министра экологии и природных ресурсов Татарстана.

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