Экс-министр экологии Татарстана арестован по делу о заказном убийстве

Бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарстана и экс-главу Буинского района республики Агляма Садретдинова арестовали. Такое решение принял Советский районный суд Казани, сообщает ТАСС.

Под стражей он будет находиться до 29 июля этого года, пока идет предварительное следствие.

На сайте Следственного управления СК России по республике сообщается, что в 2003 году он, занимая должность главы Буинского района, организовал убийство местного жителя. Причиной стала активная гражданская позиция потерпевшего и его обращения с жалобами на работу Садретдинова в различные инстанции и ведомства. Для совершения убийства он обратился к членам преступного сообщества "Квартала" в Казани и заплатил за это 180 тысяч рублей.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 33, пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК России "Организация убийства". В 2010 году исполнителей и посредников этого преступления Верховный суд Татарстана приговорил к значительным срокам лишения свободы.

Садретдинов был главой администрации Буинского района с 1998 года. С 2000 по 2004 - депутат Госсовета Татарстана второго созыва. С 2006 по 2007 - глава Буинского района. С июня 2007 по ноябрь 2010 занимал должность министра экологии и природных ресурсов Татарстана.