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17.07.2020 15:08
Рубрика: Власть

Оренбуржье вышло в лидеры рейтинга Счетной палаты РФ

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)
Оренбургская область вошла в пятерку регионов в рейтинге Счетной палаты по конкурентноспособности закупок.
Гендиректор Корпорации развития Оренбуржьья Игнат Петухов: "Итоги рейтинга говорят о доверии бизнеса к власти". Фото: Сергей Медведев Гендиректор Корпорации развития Оренбуржьья Игнат Петухов: "Итоги рейтинга говорят о доверии бизнеса к власти". Фото: Сергей Медведев
Гендиректор Корпорации развития Оренбуржьья Игнат Петухов: "Итоги рейтинга говорят о доверии бизнеса к власти". Фото: Сергей Медведев

Оценивались уровень конкуренции в государственных закупках регионов за последние пять лет. Согласно итоговому рейтингу, Оренбургская область заняла четвертое место по показателю "Конкурентоспособность" среди закупок с 4-6 участниками.

Фото: Сергей Медведев
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- Это говорит, в первую очередь, о прозрачности и открытости закупок нашего региона, доверии бизнеса к власти, а также является дополнительной государственной мерой поддержки, - считает гендиректор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов.

При составлении рейтинга аналитики использовали данные о закупках с положительной разницей между начальной максимальной ценой и итоговой ценой заключенного контракта. Такие данные позволяют оценить как количественный параметр закупок, так и стоимостной - цену контрактов, заключенных в конкурентных закупках.

По данным мониторинга контрактной системы, проведенного Счетной палатой в 2019 году, в среднем в 2014-2018 годах на один лот подавали всего три заявки. При этом, в Оренбургской области сложился уровень конкуренции, превышающий средний показатель по России, что свидетельствует об активности бизнеса в регионе и открытости органонов региональной власти.

Фото: Сергей Медведев
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При этом аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что две трети региональных госконтрактов заключаются с поставщиками из своего региона. Для Оренбургской области, имеющей развитую сеть поставщиков в различных отраслях большая доля "внутренних" контрактов не является чем-то странным. Напротив, это свидетельствует о здоровой экономической ситуации.

- Государство - один из немногих заказчиков в стране, у которого покупательская способность в последние годы растет. При этом зарегулированность этой сферы снижает популярность госзакупок. Следовательно, не способствует росту конкуренции и, в результате, повышению эффективности закупок, - отметили в Счетной палате РФ.

Напомним, что в апреле из-за ситуации с распространением коронавируса были приняты поправки в законодательство о закупках, которые коснулись снижения размеров обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств, списания штрафных санкций за неисполнение обязательств со стороны поставщика и другие меры, направленные на послабления для участников закупок.

Кстати

Оренбуржье вышло в лидеры среди регионов ПФО по оказанию поддержки предпринимателям. Председатель правления Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман отметил Оренбургскую область как регион, где идет успешная реализация программ льготных кредитов для бизнеса. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева отметила Оренбургскую область наряду с Татарстаном, Башкортостаном и Удмуртией как регион, где приняты максимальные меры поддержки в условиях пандемии.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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