Скончался бывший хоккеист НХЛ и КХЛ Тезиков

Ушел из жизни в возрасте 42 лет экс-хоккеист "Лады" с опытом выступлений в НХЛ Алексей Тезиков. Об этом сообщает пресс-служба волжского клуба.

Тезиков скоропостижно скончался 16 июля. Ему стало плохо на улице, и он умер до приезда бригады скорой помощи, не приходя в сознание.

Алексей выступал на профессиональном уровне с 1994 по 2015 год. Весной 1999 года он дебютировал в НХЛ в составе "Вашингтона". В общей сложности Тезиков сыграл в 30 матчах за "столичных" и "Ванкувер", после чего вернулся на родину. В России он выступал за "Сибирь", "Амур", "Нефтехимик", нижегородское "Торпедо" и "Северсталь".

В составе сборной России Тезиков становился серебряным призером молодежного чемпионата мира-1998.