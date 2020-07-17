Скончался бывший хоккеист НХЛ и КХЛ Тезиков

Ушел из жизни в возрасте 42 лет экс-хоккеист "Лады" с опытом выступлений в НХЛ Алексей Тезиков. Об этом сообщает пресс-служба волжского клуба.
Тезиков скоропостижно скончался 16 июля. Ему стало плохо на улице, и он умер до приезда бригады скорой помощи, не приходя в сознание.
Алексей выступал на профессиональном уровне с 1994 по 2015 год. Весной 1999 года он дебютировал в НХЛ в составе "Вашингтона". В общей сложности Тезиков сыграл в 30 матчах за "столичных" и "Ванкувер", после чего вернулся на родину. В России он выступал за "Сибирь", "Амур", "Нефтехимик", нижегородское "Торпедо" и "Северсталь".
В составе сборной России Тезиков становился серебряным призером молодежного чемпионата мира-1998.
Умер Алексей Тезиков— ХК «Лада» Тольятти (@hc_lada) July 17, 2020
16 июля скоропостижно скончался воспитанник «Лады» Алексей Тезиков. Алексею Павловичу стало плохо на улице, и он умер до приезда бригады скорой медицинской помощи, не приходя в сознание. pic.twitter.com/phVpLq7YJe