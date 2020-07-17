В Кировской области в ДТП с лосем погиб депутат гордумы

В Кировской области в ночь на 17 июля в ДТП погиб депутат Слободской гордумы Николай Дубравин. Факт аварии "РГ" подтвердили в УГИБДД по региону.

Авария произошла около трех часов в Кикнурском районе недалеко от границы с Нижегородской областью.

Под колеса автомобиля Lexus, в котором ехал депутат, внезапно выбежал лось. В результате столкновения с животным Николай Дубравин погиб, еще двое человек получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

В законодательном собрании региона выразили соболезнование по поводу гибели Дубравина. Он был одним из самых активных в региональном парламенте, будучи его депутатом, а затем, продолжив представительную работу в Слободской городской Думе, был одним из самых известных критиков местной власти.