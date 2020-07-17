Новости

Экологи оценили ущерб от разлива нефти в Хабаровском крае 13:25
Под Петербургом задержан подозреваемый в расстреле полицейского 13:15
Под Ярославлем легковушки врезались в армейскую колонну, есть погибшие 13:10
Песков назвал общие черты Путина и Эрдогана 13:02
У Haval будет четвертый логотип за семь лет 13:00
Скончался бывший хоккеист НХЛ и КХЛ Тезиков 12:59
Хирурги дистанционно провели операцию через сеть 5G 12:59
Марат Хуснуллин: Необходимо ускорить строительство третьего моста в Улан-Удэ 12:53
Морская авиация получила первый самолет-амфибию Бе-200ЧС 12:53
В Кировской области в ДТП с лосем погиб депутат гордумы 12:52
Песков назвал Путина самым влиятельным политиком 12:50
Мурашко: Масочный режим обязателен в местах массового скопления людей 12:42
Депутат МГД Александр Козлов отметил преимущества столичной системы электронного голосования 12:40
В Петербурге на главу ордена по продаже "защитных куполов" завели дела 12:27
Учительница из Красноярска рассказала, как сдала ЕГЭ по химии 12:23
Кремль: Россияне выиграют от смены статуса собора Святой Софии 12:17
В московском метро погибла пожилая женщина 12:13
Skoda отзывает российские Octavia из-за проблем с ремнями безопасности 12:05
Вышел трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 12:02
Песков: Повода для "медового месяца" РФ и США нет 11:56
СМИ: "Химки" отказались играть в Премьер-лиге 11:54
Видео: Новая фотовыставка расскажет о пустой Москве в период пандемии 11:50
В сериале "Оби-Ван Кеноби" появится Энакин Скайуокер 11:47
Главы правительств стран ЕАЭС обсудят в Минске вопросы интеграции 11:38
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России 11:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
17.07.2020 12:52
Рубрика: Происшествия

В Кировской области в ДТП с лосем погиб депутат гордумы

Текст: Андрей Андреев

В Кировской области в ночь на 17 июля в ДТП погиб депутат Слободской гордумы Николай Дубравин. Факт аварии "РГ" подтвердили в УГИБДД по региону.

В Прикамье 26-летняя женщина погибла в ДТП с лосем

Авария произошла около трех часов в Кикнурском районе недалеко от границы с Нижегородской областью.

Под колеса автомобиля Lexus, в котором ехал депутат, внезапно выбежал лось. В результате столкновения с животным Николай Дубравин погиб, еще двое человек получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

В законодательном собрании региона выразили соболезнование по поводу гибели Дубравина. Он был одним из самых активных в региональном парламенте, будучи его депутатом, а затем, продолжив представительную работу в Слободской городской Думе, был одним из самых известных критиков местной власти.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

Главное сегодня

Песков: Повода для "медового месяца" РФ и США нет
Пушков: Без России теряется смысл существования Украины
ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков
В России с 1 августа повысятся цены на газ
В СК подтвердили принадлежность найденных останков детям Николая II
Верховный суд разъяснил, можно ли парковаться в тупике
Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты