В квартире у нижегородской блокадницы Ленинграда рухнул потолок

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку информации, опубликованной в соцсети, по поводу рухнувшего в квартире у пенсионерки потолка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Нижегородская блокадница Ленинграда Антонина Перцова живет в старом доме по улице Черниговской. К счастью, в момент происшествия ее дома не было. Как рассказала "РГ" руководитель движения "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, уже принято решение выделить из бюджета региона средства на ремонт в квартире у блокадницы Ленинграда.

- С Антониной Михайловной мы дружим давно, помогаем, поздравляем со всеми праздниками. Во вторник она позвонила нам, рассказала о том, что в квартире рухнул потолок. Мы тут же выехали, затем обратились в Минсоцполитики региона. Сотрудники управляющей компании провели уборку, затем была сделана экспертиза. Мы попросили ускорить вопрос с выделением средств на ремонт квартиры, нам пошли навстречу. Уже в понедельник поступят деньги, в течение двух недель будет сделан ремонт, - пояснила Мария.

По всей видимости, авария случилась из-за сильного ливня, поскольку квартира пенсионерки находится на последнем этаже старого дома, уточнила Мария Самоделкина.

В прокуратуре пояснили, что проверяют соблюдение прав блокадницы Ленинграда, по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.