В Оренбуржье на тушение лесного пожара бросили авиацию

На тушение лесного пожара в Ташлинском районе Оренбургской области брошена военно-транспортная авиация. В районе введен режим ЧС. Оперштаб заверяет, что опасности распространения огня на близлежащие села нет.

Борьба с огнем в регионе ведется второй день. Лесной пожар был обнаружен накануне в районе поселков Раннее и Иртэк.

- Для недопущения перехода огня на населенные пункты произведено наращивание группировки сил и средств, дополнительно привлечены подразделения частной пожарной охраны. Администрация района задействовала технику для подвоза воды и землеройную - для проведения опашки, - уточнили в пресс-службе правительства области. - Волонтеры поливали водой дворовые постройки, чтобы предотвратить их возгорание.

В Главном управлении МЧС по региону развернут оперативный штаб по ликвидации ЧС. На месте пожара работает первый вице-премьер правительства региона Сергей Балыкин. По договоренности губернатора Дениса Паслера к борьбе с огнем привлечена авиация - самолеты ИЛ-76 тушили пламя с воздуха.

- По состоянию на 16:00 произведено шесть сбросов воды Ил-76 Министерства обороны, площадь активного горения составляет около 100 га, площадь, пройденная огнем, - 350 га, общая площадь - 450 га, - пояснили в региональном МЧС.

Всего в ликвидации пожара участвуют 128 человек и 46 единиц техники.

Для контроля качества атмосферного воздуха в зоне пожара привлечены лаборатории компании "Сладковско-Заречное", Центра социальных технологий и Экологической службы Оренбургской области.

Ситуация находится под контролем.