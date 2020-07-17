В Перми осудили банду бутлегеров, производивших контрафактный алкоголь

Индустриальный районный суд Перми признал виновными в производстве и распространении контрафактного алкоголя 13 граждан.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленники организовали в Перми подпольный цех, где в особо крупных размерах выпускали контрафактную алкогольную продукцию под видом известных марок водки, коньяка и бренди. Сотрудниками полиции из цеха было изъято 66 тысяч бутылок с готовой контрафактной алкогольной продукцией, а также свыше 10 тысяч литров спиртосодержащей продукции на общую сумму около 22,8 миллиона рублей, а также этикетки и поддельные акцизные марки.

Суд приговорил 13 злоумышленников к лишению свободы на сроки от 3 лет 6 месяцев до 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.