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17.07.2020 09:48
Рубрика: Власть

В Самарской области правительство поддержит пилотные проекты

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Правительство Самарской области, Куйбышевская железная дорога и компания YellowRockets разработали и запустили конкурсную программу поддержки стартапов, которые готовы к внедрению пилотных проектов на железной дороге. Проекты-победители получат до двух миллионов рублей в виде субсидий на тестовое внедрение своей технологии на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказал главный инженер Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, отдел инновационного развития компании создан чуть более года назад, за это время сотрудники проанализировали около 600 заявок от стартапов и инновационных компаний.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
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- В какой-то момент мы столкнулись с проблемой: есть разработка, её эффективность доказана в лабораторных условиях, она заинтересовала инженеров железной дороги, расчеты на бумаге показывают хорошую экономику, но нужно подтверждение на практике, а для этого нужны деньги, - отметил Дмитриев. - Пока что внутри РЖД такого механизма поддержки стартапов нет. Но идея нашла отклик у Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Подобный конкурс организован впервые в России. Организаторам интересны проекты, которые занимаются сквозными цифровыми технологиями для подвижного состава и инфраструктуры, интеллектуальными системами видеонаблюдения, системами диагностики, AR-технологиями, инновационными материалами, ресурсосберегающими технологиями, композитными материалами, альтернативной энергетикой и другими направлениями. Общий объем финансирования конкурса 20 миллионов руб.

- Мы поддерживаем региональные инновационные компании, чтобы они могли доказать эффективность своего продукта и стать поставщиком РЖД. Такой крупный якорный клиент - всегда хорошо для бизнеса. Будут новые рабочие места, новые наукоемкие разработки, налоги в казну, железные дороги станут быстрее, комфортнее и безопаснее - эти инвестиции окупятся сполна. Если этот конкурс покажет хорошие результаты мы продолжим его проводить, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- Как правило, стартап или небольшая компания не может выделить из оборота компании, например, 1,5 - 2 миллиона рублей, чтобы провести тестовое внедрение в корпорации, тем более, что тест может оказаться неудачным. Специалисты YellowRockets помогут стартапам получить экспертное заключение, большим плюсом для проекта будет участие в акселерационных программах или таких интенсивах, как Iron Road Show. В этом случае инициаторы проектов лучше знают, где применима их разработка, умеют четко изложить экономическую эффективность для корпорации. Поэтому я бы советовал всем, кто ещё только планирует продавать РЖД свои разработки, обязательно пройти подобные программы, - добавил основатель компании YellowRockets Сергей Богданов.

Фото: ОЭЗ "Тольятти"
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Организатором конкурса в Самарской области выступает Инновационный фонд Самарской области. Подробная информация о конкурсе на сайте фонда. Компания YellowRockets проводит бесплатные консультации по заполнению заявок на конкурс по почте irs@yrockets.com или телефону +7(929)702-40-54. Напомним, также поддержку бизнесу на всех этапах реализации проектов в регионе в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

В целом сейчас складывается благоприятная среда для развития инновационной деятельности бизнеса. Минэкономразвития РФ предложило снять ограничения для притока инвестиций в сферу инноваций. Ведомство разработало законопроект, который позволит расширить сферу действия договоров коллективных венчурных инвестиций. Кроме того, законопроект предусматривает статью, регулирующую правоотношения по договору инвестиционного товарищества в сфере прямых и венчурных инвестиций. В случае принятия законопроекта можно будет осуществлять коллективные инвестиции в венчурные бизнес-проекты.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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