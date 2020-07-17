В Самарской области правительство поддержит пилотные проекты

Правительство Самарской области, Куйбышевская железная дорога и компания YellowRockets разработали и запустили конкурсную программу поддержки стартапов, которые готовы к внедрению пилотных проектов на железной дороге. Проекты-победители получат до двух миллионов рублей в виде субсидий на тестовое внедрение своей технологии на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги.

Как рассказал главный инженер Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, отдел инновационного развития компании создан чуть более года назад, за это время сотрудники проанализировали около 600 заявок от стартапов и инновационных компаний.

- В какой-то момент мы столкнулись с проблемой: есть разработка, её эффективность доказана в лабораторных условиях, она заинтересовала инженеров железной дороги, расчеты на бумаге показывают хорошую экономику, но нужно подтверждение на практике, а для этого нужны деньги, - отметил Дмитриев. - Пока что внутри РЖД такого механизма поддержки стартапов нет. Но идея нашла отклик у Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Подобный конкурс организован впервые в России. Организаторам интересны проекты, которые занимаются сквозными цифровыми технологиями для подвижного состава и инфраструктуры, интеллектуальными системами видеонаблюдения, системами диагностики, AR-технологиями, инновационными материалами, ресурсосберегающими технологиями, композитными материалами, альтернативной энергетикой и другими направлениями. Общий объем финансирования конкурса 20 миллионов руб.

- Мы поддерживаем региональные инновационные компании, чтобы они могли доказать эффективность своего продукта и стать поставщиком РЖД. Такой крупный якорный клиент - всегда хорошо для бизнеса. Будут новые рабочие места, новые наукоемкие разработки, налоги в казну, железные дороги станут быстрее, комфортнее и безопаснее - эти инвестиции окупятся сполна. Если этот конкурс покажет хорошие результаты мы продолжим его проводить, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- Как правило, стартап или небольшая компания не может выделить из оборота компании, например, 1,5 - 2 миллиона рублей, чтобы провести тестовое внедрение в корпорации, тем более, что тест может оказаться неудачным. Специалисты YellowRockets помогут стартапам получить экспертное заключение, большим плюсом для проекта будет участие в акселерационных программах или таких интенсивах, как Iron Road Show. В этом случае инициаторы проектов лучше знают, где применима их разработка, умеют четко изложить экономическую эффективность для корпорации. Поэтому я бы советовал всем, кто ещё только планирует продавать РЖД свои разработки, обязательно пройти подобные программы, - добавил основатель компании YellowRockets Сергей Богданов.

Организатором конкурса в Самарской области выступает Инновационный фонд Самарской области. Подробная информация о конкурсе на сайте фонда. Компания YellowRockets проводит бесплатные консультации по заполнению заявок на конкурс по почте irs@yrockets.com или телефону +7(929)702-40-54. Напомним, также поддержку бизнесу на всех этапах реализации проектов в регионе в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

В целом сейчас складывается благоприятная среда для развития инновационной деятельности бизнеса. Минэкономразвития РФ предложило снять ограничения для притока инвестиций в сферу инноваций. Ведомство разработало законопроект, который позволит расширить сферу действия договоров коллективных венчурных инвестиций. Кроме того, законопроект предусматривает статью, регулирующую правоотношения по договору инвестиционного товарищества в сфере прямых и венчурных инвестиций. В случае принятия законопроекта можно будет осуществлять коллективные инвестиции в венчурные бизнес-проекты.