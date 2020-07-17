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17.07.2020 14:26
Рубрика: Происшествия

В Татарстане водолазы нашли тело одно из двух пропавших подростков

Текст: Яна Шамаева

В Буинском районе Татарстана водолазы нашли тело одного из двух пропавших подростков. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по республике сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Коми
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Тело мальчика обнаружили на глубине пяти метров в 16 метрах от берега и передали правоохранительным органам.

16 июля около 15.19 по местному времени в МЧС поступило сообщение, что у деревни Ахмаметьево Буинского района на берегу водоема нашли детскую одежду и мотоцикл. На место выехали спасатели и правоохранительные органы. Выяснилось, что одежда принадлежит двум мальчикам 2003 и 2005 годов рождения из деревни Маматкозино. После этого начались их поиски.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК России "Убийство двух и более лиц".

По предварительной информации, подростки уехали купаться на мотоцикле на плотину. После того, как через некоторое время они не вернулись домой, мать одного из них пошла на плотину и нашла только их одежду и мотоцикл.

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