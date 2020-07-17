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17.07.2020 13:03
Рубрика: Власть

В Ульяновской области госструктурам запретят копить долги перед бизнесом

Текст: Валентина Зотикова (Ульяновск)
В Ульяновской области возьмут под жесткий контроль процесс погашения задолженности государственных структур перед субъектами бизнеса и примут меры для того, чтобы впредь не допускать ее формирования. Соответствующий указ подписал губернатор Сергей Морозов.

Лидер региона дал поручение с 1 августа выйти на ежемесячную выверку задолженности и устанавливать причину ее возникновения. Такая проверка позволит своевременно выявлять долги и погашать их. За возникновение задолженности руководители и должностные лица госструктур будут нести персональную финансовую ответственность.
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- Пандемия коронавируса подтолкнула нас к принятию оперативных решений по поддержке экономики, но также она вскрыла и существующие проблемы. Одна из них - это задолженность по государственным и муниципальным контрактам перед субъектами бизнеса. Мы не имеем право генерировать их, - подчеркнул Сергей Морозов. - Необходимо выполнить все взятые на себя обязательства не только перед теми, за кого мы отвечаем - работниками бюджетной сферы, но и перед теми, с кем сотрудничаем - субъектами предпринимательской деятельности. В связи с этим мы вышли на важнейшее решение. Ульяновская область первая в Российской Федерации постаралась не только выплатить большинство своих долгов перед субъектами бизнеса, но и сформировать такое законодательство, благодаря которому подобные задолженности не будут расти.

Напомним, что регион занял первое место в России в рейтинге наименьшего административного давления на бизнес. Как отметил бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов, Ульяновская область - лучший регион для ведения предпринимательской деятельности.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

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