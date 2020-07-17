В Ульяновской области введут льготы для военных и закроют "наливайки"

Дополнительные льготы и выплаты для военнослужащих планируют ввести в Ульяновской области. Кроме того, региональные депутаты рассмотрят поправки в "закон о тишине" и законопроект о ликвидации "наливаек" в многоквартирных домах.

О наиболее социально значимых федеральных законах, вступивших в силу в июле, и новшествах областного законодательства шла речь на совещании, которое провел председатель реготделения Ассоциации юристов России Сергей Морозов.

- На уровне региона мы вынесли на обсуждение в Законодательное Собрание законопроекты по поддержке военнослужащих и их семей, по новому налоговому режиму для самозанятых и ликвидации так называемых "наливаек". Все эти документы направлены на улучшение повседневной жизни конкретных людей, имеют большое социальное значение, - отметил губернатор.

Так, целый ряд льгот планируется предоставить ульяновским военнослужащим по призыву. Речь идет о выплатах при устройстве на работу и вступлении в брак после увольнения со службы, а также о специальной стипендии во время учебы, льготном проезде, пособиях на ребенка и других мерах поддержки.

Кроме того, участники совещания обсудили проект "закона о тишине", подготовленный реготделением Ассоциации юристов России. Предлагается внести в него следующие поправки: в будни тишина должна обеспечиваться с 22:00 до 7:00 (ранее - с 23:00), а в выходные и праздники - до 10:00 (было - до 9:00).

И.о. министра цифровой экономики и конкуренции Николай Зонтов рассказал о введении в Ульяновской области особого налогового режима для самозанятых. Он начал действовать в регионе совсем недавно - с 9 июля. С тех пор здесь зарегистрировались уже более 400 желающих перейти на новое налогообложение. Специалисты прогнозируют, что в 2020 году число самозанятых достигнет 3500 человек.

В завершение встречи собравшиеся обсудили законопроект, связанный с ликвидацией "наливаек" в многоквартирных домах.

- Идея в том, чтобы запретить работать таким заведениям, если их зал обслуживания менее 50 квадратных метров. Данное условие позволит вообще убрать подобные "наливайки", - заявил первый заместитель председателя областного Законодательного Собрания Василий Гвоздев.

В ответ губернатор Сергей Морозов поручил подготовить альтернативный вариант для владельцев такого бизнеса. В случае, если они готовы перепрофилировать свою деятельность - открыть на месте прежних "наливаек", к примеру, парикмахерские и магазины товаров первой необходимости, - то областная власть обещает поддержать их льготными кредитами, снижением арендной ставки за помещение и т.п.