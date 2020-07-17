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17.07.2020 09:30
Рубрика: Происшествия

Житель Перми украл гараж на глазах хозяина

Текст: Константин Бахарев

Ранее судимого жителя Перми осудили за хищение железного гаража, которое он совершил в присутствии его владельца. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД РФ.

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Преступник увидел на улице старый металлический гараж и решил на нем заработать, сдав на металлолом. Он попросил своего приятеля, у которого был грузовой автомобиль с краном, помочь отвезти гараж в пункт приема лома. Во время погрузочных работ появился владелец гаража и потребовал вернуть свое имущество, угрожая вызвать полицию. Однако преступник проигнорировал это обращение и увез гараж.

Кроме того, он же тайком взял в салоне автомобиля ключи от гаража водителя и потом стащил оттуда триммер. Украденное жулик продал в комиссионный магазин.

Сотрудники полиции нашли преступника. Он приговорен судом к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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