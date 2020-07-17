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17.07.2020 12:58
Рубрика: Общество

Жители Ульяновской области смогут продлить инвалидность автоматически

Текст: Валентина Зотикова (Ульяновск)
В Ульяновской области люди с ограниченными возможностями могут продлить инвалидность в упрощенном порядке. В соответствии с постановлением Правительства РФ №467 от 9 апреля, такое право получили граждане, для которых срок очередного освидетельствования наступает с 1 марта до 1 октября текущего года. При этом никаких дополнительных действий от них не потребуется.

По информации Министерства труда и социальной защиты РФ, временный порядок установления инвалидности позволяет продлевать ранее установленную группу автоматически на полгода, а также назначать инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций, без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы. Программы реабилитации также продлеваются на срок до шести месяцев.
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На сегодня в Ульяновской области проживает 103531 инвалид, из них 4723 - дети.

Кроме того, вступили в силу изменения федерального законодательства, которые позволяют не предоставлять справки об инвалидности при оформлении социальных выплат и пособий.

- Так, с 1 июля ульяновцы с ограниченными возможностями здоровья при обращении за госуслугами в МФЦ или через официальный портал, могут не предъявлять документ МСЭ, - пояснила и.о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева. - Это касается таких случаев, как оформление различных выплат и компенсаций, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения за счет материнского капитала товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Специалисты из социальной защиты населения могут самостоятельно получить выписку из индивидуальной программы реабилитации. Для этого будут направляться запросы из личного электронного дела заявителя через систему межведомственного электронного взаимодействия. Изменения федерального законодательства позволят повысить качество и уменьшить сроки предоставления госуслуг инвалидам.

Справка "РГ"

Узнать подробности и подать обращение по данному вопросу можно в разделе "Горячая линия по Временному порядку признания лица инвалидом без личного присутствия" на сайте: www.73.gbmse.ru.

Телефоны горячей линии: (8422) 69-71-00, (8422) 69-70-10.

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