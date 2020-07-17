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17.07.2020 13:52
Рубрика: Власть

Газификация повысила привлекательность ТОСЭР "Горный" для инвесторов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Горный" в Тогучинском районе стала более привлекательной площадкой для инвесторов благодаря газификации. Это особо отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей поездки в район.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

- Новый газопровод не только обеспечивает условия для газификации почти двух тысяч домовладений, шести котельных и ряда объектов социальной инфраструктуры района. Это еще и новые возможности для развития ТОСЭР, для привлечения сюда инвесторов, - сказал глава региона.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Губернатор поблагодарил "Газпром" за реализацию проекта: объект был построен в рамках программы синхронизации, которая включена в дорожную карту совместного проекта Новосибирской области и ПАО "Газпром". Подписание документа состоялось на Петербургском международном газовом форуме в 2018 году. Проектом в том числе предусмотрена газификация рабочего поселка Горный, получившего статус ТОСЭР.

- Горный - территория опережающего развития, здесь много уже готовых промышленных проектов, которые ожидают газификации, для того чтобы развернуть производство, - отметил Андрей Травников.

Кроме того, обратил внимание председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, нужно помочь людям, которые желают подключить свои дома к газу.

- Думаю, будем это решать. Возможности есть у программы по развитию сельских территорий. Наша задача - помочь районам войти в эти программы, - считает Шимкив.

В регионе только за последние пять лет больше чем на треть увеличилось число домов, подключенных к газу. Если в 2016 году их было чуть больше 90 тысяч, то за последнюю пятилетку число увеличилось на 35 тысяч. Сейчас свыше 120 тысяч домов в сельских районах имеют газ. Это в том числе результат работы правительства региона и депутатов шестого созыва Законодательного собрания региона.

Также во время рабочей поездки в Тогучинский район Андрей Травников ознакомился с работой первого резидента ТОСЭР "Горный" - ООО "Диабаз". Компания планирует запустить производство диабазовой муки (кислотоупорного порошка), которая используется предприятиями химической промышленности, черной и цветной металлургии, АПК. Такие смеси в России сегодня нигде не производятся. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 14 миллионов рублей.

Справка "РГ"

Межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью почти 40 километров - от газораспределительной станции "Заря" до рабочего поселка Горный - введен в эксплуатацию в Тогучинском районе в начале этого года. Благодаря новому объекту созданы условия для газификации трех населенных пунктов - сел Буготак и Льниха, рабочего поселка Горный. Техническую возможность газификации в совокупности получили 1800 домовладений.

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