На Байкале аварийно сел частный самолет

Частный самолет Як-12А аварийно приводнился на озеро Байкал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.

ЧП произошло в Шибетском заливе пролива Малое море озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области. На борту самолета находились пилот и три пассажира, их доставили в фельшерский пункт поселка Хужир.

По предварительной информации, во время аэроэкскурсии у самолета отказал один двигатель. Самолет планировал с высоты 300 метров и приводнился в трех метрах от берега. После прибытия спасателей самолет подцепили тросом и при помощи КамАЗа вытянули на берег.