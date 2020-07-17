Новосибирские ученые сумели уничтожить коронавирус за 40 секунд

В Новосибирске разработали уникальную концепцию уничтожения вирусных патогенов при помощи фотодинамической терапии.

В России фотодинамическая терапия используется для лечения некоторых форм злокачественных новообразований. Новосибирские ученые впервые провели исследования метода лазерной ФДТ для инактивации коронавирусов с помощью отечественных фотосенсибилизаторов и некоторых известных в медицине красителей.

В ходе экспериментов вирусологи НПО "Вектор" открыли новые противовирусные свойства отечественного препарата "Радахлорин", который применяется для противоопухолевой фотодинамической терапии. Ученым удалось доказать антиковидные эффекты всемирно известного красителя - метиленового синего.

- Вирус можно уничтожить за 40 секунд, используя поток лазерной энергии малой мощности и ничтожно малые количества лекарственных фотосенсибилизаторов, - сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета.

Результаты исследования показали, что зараженные вирусом SARS-CoV-2 культуры клеток излечиваются посредством фотодинамической терапии.

Новосибирские ученые рекомендуют внедрить новый метод в клиническую практику с целью профилактики и лечения COVID-19.