Новый министр культуры Новосибирской области рассказала о планах

Новый министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева рассказала о первоочередных задачах, которые предстоит выполнить ведомству и учреждениям культуры региона.

Прежде всего, сообщила министр, ведомство готовит предложение по началу репетиционного процесса для новосибирских театров и других учреждений. Акцент - на соблюдении абсолютно всех санитарных норм.

- Мы не планируем сокращения количества фестивалей и ярмарок, включая такие масштабные проекты, как Транссибирский арт-фестиваль и "Книжная Сибирь". Более того, мы будем проводить их еще больше, конечно, учитывая эпидемиологическую обстановку и соблюдая меры безопасности, - сказала Наталья Ярославцева.

Министр отметила, что ставит задачу подходить к развитию культуры комплексно, охватывая все аспекты, включая детские школы искусств, дополнительное образование, воспитание, доступность библиотек, подъездные дороги к учреждениям и многое другое.

- Мы будем поддерживать все направления, - заверила руководитель министерства.

В приоритете - реализация нацпроекта "Культура". До 2024 года в Новосибирской области планируется ремонт около 300 учреждений культуры в сельской местности, создание 12 модельных библиотек (четыре уже функционируют), ввод в эксплуатацию 20 автоклубов.

В планах минкультуры - сотрудничество с областным министерством физической культуры и спорта. Проекты и площадки двух министерств будут интегрированы друг в друга, что позволит усилить общий эффект.

Особое внимание в ходе пресс-конференции министр культуры уделила развитию театров, их инфраструктуре, а также развитию форматов и репертуара.

Справка "РГ"

По информации минкультуры, в Новосибирской области с 8 июля для посетителей открыты Новосибирский краеведческий музей, Музей природы и музейно-туристический комплекс "Сузун-завод. Монетный двор". Посетить экспозиции музея можно при соблюдении масочного режима и после измерения температуры тела при входе в музей. За первую неделю музеи посетили более одной тысячи человек - в министерстве культуры уверены, что количество гостей будет расти.