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17.07.2020 12:23
Рубрика: Общество

Учительница из Красноярска рассказала, как сдала ЕГЭ по химии

Текст: Ксения Колесникова

Учительница из Красноярска Ольга Юмашева поспорила с учениками, кто лучше сдаст ЕГЭ - и написала экзамен одновременно с ребятами. Что получилось?

- Работаю в школе 22 года. Из них более 10 лет готовлю ребят к ЕГЭ. И одно дело - когда ты сидишь и ждешь их после экзамена. Совсем другое - побывать на ЕГЭ самой, - рассказала она "Российской газете". - Честно скажу, после экзамена удивилась и многое переосмыслила.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Ольга Владимировна признается: чтобы всем было интереснее готовиться, она решила сыграть с учениками в игру - "Кто сдаст ЕГЭ на 100 баллов?". Правда, планировала писать экзамен не в основной период, а в досрочный, еще в марте. Но в этому году из-за коронавируса его пришлось отменить. Поэтому учитель и попала на ЕГЭ в основную волну. Сдавала одновременно с учениками - но в другой школе, не в своей. С ребятами в день экзамена не пересекалась. Так что все по-честному.

- Задания попались на любой вкус и цвет: и базовые, и стандартные, и повышенной сложности - для самых подготовленных ребят, - говорит Ольга Юмашева. - Главное - все они очень интересные, требуют "включать мозги", поразмышлять. Но в целом все задания подъемные - большинство ребят, которые готовились, могут их осилить.

Примеры? По словам красноярской учительницы, в 2020 году в первой части появилось новое, очень нестандартное задание, которого не было в прошлом. №3: нужно было найти разность между высшей и низшей степенью окисления.

- Подвох в чем? Нужно было найти именно разность. То есть минус на минус получается плюс. А это не все ребята увидели. Некоторые как-то опешили, - говорит Ольга Юмашева. - Хотя в демоверсиях и опубликованных ранее официальных вариантах подобные задания были. Составители ЕГЭ проводили вебинары и разбирали сложные задания - мы эти материалы потом использовали при подготовке с ребятами.

Сейчас Ольга Владимировна, как и ее ученики - ждет своих результатов: рассчитывает на высокий балл. Признается: предметных трудностей не было, но, может, где-то и допустила ошибку из-за невнимательности. О том, кто выиграл спор - учитель или ребята - станет известно 30 июля, когда все получат свои заветные баллы по химии.

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