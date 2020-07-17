В Байкал попало топливо из накренившегося во время шторма судна

В результате шторма частное судно, пришвартованное к причалу в поселке Хужир, сильно накренилось, что привело к утечке топлива в воду, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, по этому факту была организована проверка с участием полиции, Росприроднадзора, Росрыболовства, МЧС и речного регистра.

- Идут работы по локализации нефтяного пятна, специалистами отобраны пробы воды, определяется причиненный ущерб, - отметили в природоохранной прокуратуре.

После установления лиц, виновных в происшествии, будет решен вопрос об их персональной ответственности.