Фальшивая "жрица любви" лишила средств юного жителя Великого Новгорода

Поучительная история, связанная с опрометчивым желанием романтических отношений, произошла в Великом Новгороде. Для восстановления справедливости новгородским силовикам пришлось выехать в Ульяновскую область.

О задержании мошенников, оставивших без денег 19-летнего жителя областного центра, сообщает пресс-служба УМВД по Новгородской области. Молодой человек в поисках интимного знакомства позвонил по объявлению, найденному в интернете. Ему ответила девушка, которая подтвердила, что оказывает такого рода услуги, и назначила встречу в одной из новгородских квартир. Потенциальный клиент по названному адресу никого не обнаружил, связался с агентством еще раз и та же девушка убедительно предложила перевести на указанный счет предоплату за любовь в размере трех тысяч рублей.

После разговор продолжил мужчина, представившийся администратором секс-агентства, которому доверчивый новгородец сообщил номер банковской карты и подтверждающие коды из смс. В результате с карты были списаны еще десять тысяч рублей. Только тогда молодой человек понял, что пора обращаться в полицию.

Оперативники установили, что телефонные злоумышленники связывались с потерпевшим, находясь в Ульяновской области. Выехав в приволжский регион, новгородцы задержали подозреваемых, которыми оказались двое молодых людей 19 и 25 лет. Никакой "жрицы любви" не существовало: девичий голос умело имитировал один из предполагаемых преступников.

Силовиками было возбуждено уголовное дело по статье 158.3 УК РФ (кража, совершенная с банковской карты), заключенные под стражу фигуранты дела рискуют отправиться за решетку на срок до шести лет.