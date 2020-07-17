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17.07.2020 15:40
Рубрика: Культура

Фестиваль "Бродский DRIVE" в Петербурге изменил формат на онлайн

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
VI Международный джазовый фестиваль "Бродский DRIVE" состоится только в онлайн-формате.

Большой летний джаз-уикенд планировали провести в Шереметевском саду с 17 по 19 июля оффлайн, не в Интернете. С соблюдением ограничений, предусмотренных Роспотребнадзором: на территории не должно находиться более 100 зрителей, рассадка через полтора метра, использование масок, на время концертов сад закрыть для свободного посещения.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Бродский DRIVE"
В Петербурге пройдет джазовый уикенд "Бродский DRIVE"

- Мы предприняли все возможные меры безопасности, но этого оказалось недостаточно. И сегодня было принято решение отказать нам в проведении фестиваля со зрителями. Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в наши планы и планы многих коллег, которым также пришлось отменить запланированные события, - сообщила директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Анна Соколова.

Трансляцию фестиваля можно будет смотреть в официальных группах в соцсетях музея Анны Ахматовой. Деньги за проданные билеты будут возвращены в полном объеме в ближайшее время.

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