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17.07.2020 16:52
Рубрика: Происшествия

КС РФ разъяснил требование о юридическом образовании в арбитраже

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Конституционный суд РФ запретил арбитражным судам трактовать требования к представителям участников процесса таким образом, который может ограничить их право на судебную защиту. Конституционно-правовое толкование статьи 59 Арбитражно-Процессуального кодекса РФ и ряда связанных с ней положений понадобилось после того, как собственника компании не допустили к участию в суде.
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Когда налоговая инспекция во второй раз продлила срок проверки ООО "Александра" из Магаданской области, вопрос правомерности такого решения руководство компании поставило перед арбитражным судом. Интересы бизнеса в этом деле представляли два юриста, а вот один их учредителей к участию в слушаниях допущен не был. Несмотря на наличие у Константина Бударина соответствующей доверенности и протокола внеочередного собрания участников общества о наделении его необходимыми полномочиями, в признании права представлять компанию в суде ему было отказано. Основание - АПК РФ: "Представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности". У Бударина - только два высших экономических образования.

По мнению заявителя, примененная в его деле норма закона позволяет суду не принимать во внимание "ни участие учредителя в делах общества задолго до вступления в силу Федерального закона 451-ФЗ (который ввел данное требование - прим. Ред.), ни его компетентность и достаточный практический опыт участия в управлении обществом, выполнение им качественно и в полном объеме обязанностей участника". Там самым оказывается нарушен не только конституционный принцип равенства перед законом и судом, но и самое право гражданина на судебную защиту.

Фото: iStock
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Вынося решение по данному делу, КС прежде всего напомнил, что необъемлемым элементом права на судебную защиту является право на доступ к суду. И законодатель, обладая определенной свободой усмотрения в данном вопросе, обязан не допускать ограничений данного права. Положение о юридическом образовании было введено в АПК не для того, чтобы отдать безоговорочный приоритет институту юридической помощи (ранее к представительству допускались любые лица, оказывающие юридическую помощь). Его целью было повышение эффективности защиты прав граждан и организаций, качества правосудия, оптимизация судебной нагрузки, "достижение чего предполагает разумную профессионализацию арбитражного процесса, усиление гарантий получения квалифицированной юридической помощи и повышение ее качества" - это следуеь в том числе из пояснительной записки к законопроекту.

- Положения АПК РФ лишь устанавливают минимальный стандарт обеспеченности участников арбитражного судопроизводства квалифицированной юридической помощью, - указал КС РФ, - предполагая необходимость того, чтобы в случае ведения лицом дела в арбитражном суде через представителей оно гарантированно бы имело профессионального представителя.

Иными словами, положения АПК РФ "не предполагают возложения на заинтересованных лиц таких обременений при ведении дел в арбитражном суде через представителей, которые повлекли бы существенное умаление права на доступ к суду". Дело ООО "Александра" подлежит пересмотру.

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