На севере Петербурга автомобиль въехал в группу детей

В Петербурге возле дома №77 по Северному проспекту автомобиль Nissan X-Trail въехал в группу школьников.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадали трое детей: две девочки 11 и 12 лет, а также десятилетний мальчик. Сейчас школьники госпитализированы, врачи оценивают их состояние как среднетяжелое.

Установлено, что дети переходили дорогу по "зебре".

За рулем иномарки находилась 25-летняя девушка с шестилетним стажем вождения.

По факту ДТП начата проверка, выясняется, что стало причиной наезда.