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17.07.2020 18:45
Рубрика: Общество

Петербургские врачи установили в сердце пациента титановый насос

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Центра имени Алмазова Фото: Пресс-служба Центра имени Алмазова
Фото: Пресс-служба Центра имени Алмазова

Врачи Центра Алмазова в Петербурге провели редчайшую операцию - пациенту установили в сердце титановый насос, он перекачивает кровь из левого желудочка прямо в аорту, сообщает пресс-служба медучреждения.

Вообще-то, когда пациент из Оренбурга только обратился к врачам из-за проблем с сердцем, никто не думал, что дело закончится столь сложной операцией.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Примерно два года назад у оренбуржца была диагностирована сердечная недостаточность, возникла она на фоне дилатационной кардиомипадии. В начале года самочувствие у мужчины резко ухудшилось, его госпитализировали в одну из городских больниц. Но пациент заболел внебольничной пневмонией. Болезнь, которая не так страшна здоровым людям, представляла для мужчины серьезную опасность. Оренбургские врачи стали консультироваться с коллегами из других учреждений. Центр Алмазова согласился принять сложного пациента.

Мужчину привезли в Петербург бортом санавиации. Обследование показало: пациенту требуется трансплантация сердца, оренбуржца включили в лист ожидания.

Но в ситуацию вновь вмешалась внебольничная пневмония, пациент заболел ею повторно, левые камеры сердца стали хуже сокращаться, артериальное давление падало. Пациента подключили к аппарату ЭКМО. Состояние мужчины стабилизировалось, правые камеры сердца работали хорошо, но из-за пандемии было непонятно, сколько пациент будет ждать донорского сердца. И дождется ли.

Был альтернативный вариант - искусственное сердце. Но у пациента были проблемы с аортой.

Тогда в Центре Алмазова решили установить пациенту не только искусственное сердце, но и титановый насос, который бы перекачивал кровь из левого желудочка в аорту. Также пациенту установили клапан, который бы предотвращал обратный ток крови.

Пациент находится в реанимации, но врачи говорят, что он идет на поправку.

Насос работает от портативного аккумулятора, его периодически нужно перезаряжать. И вообще, как говорят врачи, все это оборудование - это временная мера, пациент нуждается в настоящей пересадке донорского сердца. В ближайшее время мужчину включат в лист ожидания, ему предстоит нарастить мышечную массу и окрепнуть. Тем не менее, эта уникальная операция позволила выиграть время и пациент теперь может дождаться донорского сердца.

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