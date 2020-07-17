Под Петербургом задержан подозреваемый в расстреле полицейского

В деревне Владимировка Ленинградской области задержан мужчина, который обвиняется в расстреле полицейского в октябре 2015 года. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полицейский выжил, но получил сильнейшую травму.

Нападение произошло в ресторане на улице Гороховой. Полицейский не был при исполнении и находился в заведении с друзьями. В этом же ресторане гуляла другая компания. Между отдыхающими возник конфликт, и в результате один из посетителей выстрелил в голову полицейскому.

Пострадавшего с травмой головы увезли в больницу, он проходил долгое и сложное лечение. Между тем, полиция довольно быстро установила личность нападавшего, более того, его арестовали, но только заочно. Нападавший скрылся. Все эти годы он официально не работал, жил не по месту регистрации, правда, передвигался по городу на элитном автомобиле.

Сейчас нападавший общается с полицейскими. Ему вменяют покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, а также хулиганство.